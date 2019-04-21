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صور.. تزايد الإقبال فى إستراليا على التصويت باليوم الثالث للاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 07:50 ص
صور.. تزايد الإقبال فى إستراليا على التصويت باليوم الثالث للاستفتاء جانب من الاستفتاء على التعديلات الدستورية
كتب هاشم الفخرانى
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تزايد أعداد المصريون المشاركين فى التصويت على الاستفتاء بالعاصمة الإسترالية كانبرا والقنصلية العامة بـ"سيدنى" التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لليوم الثالث والأخير، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات، حيث شهد اليومين الماضيين اقبالا من قبل المصريين.

وفتحت السفارة أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت كانبرا الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة فى حضور السفير محمد خيرت سفير مصر بكانبرا، والقنصل العام ياسر عابد قنصل مصر بسيدنى .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت اجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى الخارج أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، وفى الداخل أيام 20 و21 و22 أبريل، مشيرة إلى أن مواعيد الاستفتاء فى الخارج راعت إجازات نهاية الأسبوع بالنسبة للمصريين المقيمين فى الخارج.

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا فى (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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