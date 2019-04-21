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صور.. تزايد أعداد المشاركين باستفتاء تعديلات الدستور فى السفارة المصرية بالكويت

الأحد، 21 أبريل 2019 06:19 م
صور.. تزايد أعداد المشاركين باستفتاء تعديلات الدستور فى السفارة المصرية بالكويت المصريون فى الكويت
كتب محمد رضا
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تواصل الجالية المصرية فى الكويت، اليوم الأحد، مشاركتها المكثفة بأعداد كبيرة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك خلال الساعات الأخيرة من اليوم الثالث والأخير من الاستفتاء للمصريين فى الخارج، حيث انطلق ماراثون التصويت بالنسبة لهم ابتداءً من الجمعة 19 أبريل، والذى يستمر حتى تمام الساعة 9 مساء اليوم الأحد الموافق 21 أبريل، وذلك حسب التوقيت المحلى لكل دولة.

 

واحتشد أبناء الجالية المصرية فى الكويت، فى محيط مبنى السفارة للمشاركة بأصواتهم فى رسم مستقبل بلدهم من خلال ممارسة حقهم الدستورى فى هذا الاستحقاق الوطنى الهام، ورفع المواطنين أعلام مصر احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية، كما التقطوا الصور التذكارية خلال تجمعهم فى انتظار دورهم للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.

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ومن جهتها، وجهت وزارة الهجرة المصرية، الشكر لرجال الأعمال الكويتيين الذين أتاحوا الفرصة للعمالة المصرية المشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية بتسهيل خروج الموظفين للتمكن من التصويت، ووجهت الوزارة شكرها بوجه خاص لرجل الأعمال الكويتى والنائب السابق حمود الحمدان، حيث قالت "كل الشكر لرجل الأعمال الكويتى، والنائب السابق حمود الحمدان، لتواصله مع أصحاب الشركات لتسهيل خروج الموظفين لديهم ليتمكنوا من التصويت.. جندى كويتى مجهول".

 

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وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج منذ يوم الجمعة الماضى، إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.
 
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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وفيما بدأ فى الداخل منذ الأمس تصويت المصريين حيث يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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