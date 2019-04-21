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صور.. "بركة" بدون ذراعين تدلى بصوتها بالاستفتاء بقدمها: قلت نعم لأجل مصر

الأحد، 21 أبريل 2019 04:14 م
صور.. "بركة" بدون ذراعين تدلى بصوتها بالاستفتاء بقدمها: قلت نعم لأجل مصر بركة كمال شنودة
أسيوط ـ محمود عجمى
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أدلت بركة كمال شنودة، من ذوى الاحتياجات الخاصة، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل لجنة مدرسة طه حسين الابتدائية المشتركة بقرية بنى سميع التابعة لمركز أبوتيج فى أسيوط، كأول ناخبة تشارك فى الاستحقاق الدستورى من خلال استخدام قدميها للكتابة على بطاقة الاقتراع.

وقالت "بركة"، إنها حرصت على التواجد والمشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية واختيارها نعم للدستور من أجل مصر واقتناعها بأهمية مشاركة المرأة فى الاستفتاء لكونه حق لجميع المواطنين وواجب وطنى على الجميع؛ مؤكدة ما شهدته البلاد من تنمية وإقامة مشروعات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أولى اهتماما كبيرا لذوى القدرات الخاصة؛ معربة عن سعادتها لوجود داخل اللجان.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها، فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، لاستقبال الناخبين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019؛ وكثفت قوات الجيش والأمن، تأمينها بتمشيط محيط اللجان، كما رفعت مديريات الصحة بالمحافظات حالة الطوارئ ودفعت بسيارات الإسعاف، وتشكيل غرف عمليات للمتابعة والرصد.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.       

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

بركة مبتورة الأيدى تدلى بصوتها بالاستفتاء (1)
 

 

بركة مبتورة الأيدى تدلى بصوتها بالاستفتاء (2)
 

 

بركة مبتورة الأيدى تدلى بصوتها بالاستفتاء (3)
 

 

بركة مبتورة الأيدى تدلى بصوتها بالاستفتاء (4)
 

 

بركة مبتورة الأيدى تدلى بصوتها بالاستفتاء (5)
 

 

بركة مبتورة الأيدى تدلى بصوتها بالاستفتاء (6)
 

 

بركة مبتورة الأيدى تدلى بصوتها بالاستفتاء (7)
 

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