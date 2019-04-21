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صور.. الشباب يكتسحون الاستفتاء على الدستور فى السفارة المصرية بألمانيا

الأحد، 21 أبريل 2019 05:11 م
صور.. الشباب يكتسحون الاستفتاء على الدستور فى السفارة المصرية بألمانيا السفارة المصرية فى ألمانيا
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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اكتسح شباب الجالية المصرية فى ألمانيا عملية التصويت على تعديل بعض مواد الدستور فى مقر السفارة بالعاصمة برلين، فى اليوم الثالث والأخير من الاستفتاء.

وتتواصل عملية تصويت المصريين المتواجدين والمقيمين فى ألمانيا بالاستفتاء على التعديلات الدستورية لليوم الثالث والأخير فى مقار الاقتراع الثلاثة فى هامبورج وفرانكفورت والعاصمة برلين.

 

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الشباب المصرى فى محيط السفارة

وأشاد الدكتور بدر عبد العاطى، سفير مصر فى برلين بالمشاركة المتميزة من جانب المصريين المقيمين والمتواجدين على الأراضى المصرية رغم وجود عطلة طويلة لنهاية الأسبوع فى ألمانيا بمناسبة عيد الفصح، بما يعكس الانتماء العميق للوطن ورغبة فى المساهمة فى رسم وتشكيل مستقبل البلاد.

وقال عبد العاطى، إن المصريين يتوافدون على مراكز الاقتراع فى ألمانيا منذ الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد فى الْيَوْمَ الأخير لعملية التصويت.

وأضاف عبد العاطى، فى تصريحات صحفية، أن كافة الفئات العمرية للمصريين فى ألمانيا تتوافد على مقار الاقتراع وفِي مقدمتهم الشباب، بالإضافة إلى كبار السن والمرأة.

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الشباب يلتقط الصور التذكارية مع السفير 

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، استقبلت البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

وفى الداخل تجرى عملية التصويت فى 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

 

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