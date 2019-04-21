صور.. إيهاب العمدة نائب الشرابية يدلى بصوته فى الاستفتاء بنعم لتعديل الدستور

كتب لؤى على

أدلى النائب إيهاب العمدة، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فى اليوم الثانى، موجها الشكر للمواطنين بالدائرة الذين توافدوا على اللجان لتسجل الشرابية والزاوية الحمراء أعلى معدلات الاقبال بدوائر القاهرة.

وأضاف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، ان المشاركة واجب وطنى، مشيرا إلى أنه صوت بنعم لتعديل الدستور، وذلك لاستكمال منظومة التطوير التى تشهدها مصر فى مختلف المجالات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، واصفا إقبال المصريين على لجان الاستفتاء بالضربة القاضية لقوى الشر.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على ‏الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من ‏التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.‏ ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت ‏والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.‏ ‏ ‏ ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع ‏والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن ‏أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.‏



إيهاب العمدة نائب الشرابية يدلى بصوته فى الاستفتاء (1)



إيهاب العمدة نائب الشرابية يدلى بصوته فى الاستفتاء (2)



إيهاب العمدة نائب الشرابية يدلى بصوته فى الاستفتاء (3)



إيهاب العمدة نائب الشرابية يدلى بصوته فى الاستفتاء (4)



إيهاب العمدة نائب الشرابية يدلى بصوته فى الاستفتاء (5)