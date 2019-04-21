رئيس وزراء سريلانكا: سنتخذ إجراءات صارمة ضد المسئولين عن التفجيرات

كولومبو (أ ش أ)

تعهد رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريميسينجه باتخاذ إجراءات صارمة ضد المسئولين عن سلسلة التفجيرات المتزامنة التى استهدفت العاصمة السريلانكية كولومبو، بغض النظر عن مكانتهم، على حد تعبيره.

وقال ويكريميسينجه - فى مؤتمر صحفى نقلته شبكة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم الأحد "إننا نمر بأزمة كبيرة ستقود البلاد واقتصادها نحو حالة من عدم الاستقرار".. وأضاف "سنكلف قوات الدفاع بكل الصلاحيات اللازمة.. دعونا نتحلى بالصبر خلال هذه الأزمة الوطنية".

وأعرب ويكريميسينجه عن بالغ تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا فى تلك الهجمات.

وكانت سلسلة تفجيرات قد حدثت فى توقيتات شبه متزامنة استهدفت 3 كنائس، بينها كنيسة "ضريح القديس أنتوني" فى العاصمة كولومبو، و3 فنادق، مما أسفر عن مصرع 160 شخصا وإصابة أكثر من 400 أخرين.. فيما أفادت تقارير وردت بوقوع انفجار سابع فى "ديهويلا" بالقرب من العاصمة كولومبو.

وأعلنت الحكومة السريلانكية فرض حظر التجوال بأثر فورى وإيقاف خدمات الرسائل وغلق إمكانية الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعى.