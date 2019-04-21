رئيس وزراء اليابان يرسل قربانا إلى ضريح ياسوكونى لقتلى الحرب

رويترز

أرسل رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى قربانا إلى ضريح ياسوكونى لضحايا الحرب اليوم الأحد لكنه أحجم عن زيارة الضريح الذى تعتبره دول الجوار رمزا لنزعة اليابان العسكرية فى الماضى.

ويعود قرار آبى عدم زيارة الضريح، الذي يكرم 14 من القادة اليابانيين الذين أدانتهم محكمة للحلفاء باعتبارهم مجرمى حرب، جزئيا إلى وضع تحسين العلاقات مع الصين في الاعتبار وسط توقعات بزيارة الرئيس الصينى شى جين بينج لليابان عندما تستضيف قمة مجموعة العشرين فى يونيو.

وشهدت العلاقات بين الصين واليابان توترا بسبب ما تعتبره بكين إخفاقا من طوكيو فى التعويض عن احتلالها لأجزاء من الصين قبل وخلال الحرب العالمية الثانية لكن العلاقات شهدت تحسنا فى الآونة الأخيرة.

وأثار آبى غضبا عالميا واسع النطاق شمل الولايات المتحدة الحليف المهم لليابان إضافة للصين وكوريا الجنوبية عندما زار الضريح فى أواخر عام 2013.