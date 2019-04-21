video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 07:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس محكمة أسيوط خلال تفقد لجان الاستفتاء: لم نتلقى أى شكاوى.. صور

الأحد، 21 أبريل 2019 06:58 م
رئيس محكمة أسيوط خلال تفقد لجان الاستفتاء: لم نتلقى أى شكاوى.. صور رئيس محكمة أسيوط خلال تفقد لجان الاستفتاء
أسيوط ـ محمود عجمي
إضافة تعليق

تفقد المستشار محمد عبد المنعم عميرة رئيس محكمة أسيوط الابتدائية، ورئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء بأسيوط، مقار اللجان بمدينة أسيوط، لمتابعة سير عملية الاستفتاء وإقبال الناخبين على لجان الاستفتاء والتأكد من عدم وجود أى شكاوى من قبل المستشارين المشاركين فى الاستفتاء.

ومن جانبه، قال المستشار الحسينى أحمد عطا، نائب رئيس محكمة أسيوط الابتدائية والمتحدث باسم اللجنة العامة للانتخابات بأسيوط، أن غرفة عمليات لجنة الاستفتاء لم تتلقى أى بلاغات أو رصد لأى خروقات فى اليوم الثانى، حيث جرت بهدوء دون أى مشاكل؛ مؤكدا على تسيير الأعمال ومتابعة الاستفتاء، كما تم التنبيه على المشرفين فى عملية الاستفتاء بالالتزام بالمواعيد المحددة لفتح اللجان وغلقها، وتقديم التيسيرات للمواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.

ودعا المستشار الحسينى أحمد عطا، المواطنين إلى الخروج والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية كونها واجب وطنى يجب أن يحرص عليه الجميع ليعبروا عن رأيهم بحرية تامة فى مناخ ديمقراطى كامل.

جدير بالذكر أن نحو 750 قاضيا يعاونهم 2250 موظفا من المحليات ومديريات الخدمات للإشراف على 609 لجان فرعية بمختلف قرى ونجوع ومراكز محافظة أسيوط، للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

رئيس محكمة أسيوط خلال تفقد لجان الاستفتاء (1)
 

 

رئيس محكمة أسيوط خلال تفقد لجان الاستفتاء (2)
 

 

رئيس محكمة أسيوط خلال تفقد لجان الاستفتاء (3)
 

 

رئيس محكمة أسيوط خلال تفقد لجان الاستفتاء (4)
 

 

رئيس محكمة أسيوط خلال تفقد لجان الاستفتاء (5)
 

 

رئيس محكمة أسيوط خلال تفقد لجان الاستفتاء (6)
 

 

رئيس محكمة أسيوط خلال تفقد لجان الاستفتاء (7)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لجان قرى البدارى ساحل سليم بأسيوط تشهدان إقبالا كثيفا للتصويت على الاستفتاء

فيديو وصور.. "قلب النخيل الأبيض" يزين لجان الاستفتاء فى أسيوط

الاستفتاء

استفتاء الدستور

استفتاء التعديلات الدستورية

تعديل الدستور 2019

استفتاء 2019

تصويت الدستور

لجان الاستفتاء

مشاركة الاستفتاء

اعرف لجنتك

الوطنية للانتخابات




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: المادة 226 من الدستور أجازت الاستفتاء على كل المواد مرة واحدة

الوطنية للانتخابات: المادة 226 من الدستور أجازت الاستفتاء على كل المواد مرة واحدة

السيسى يؤكد لـ "أبو مازن" دعم مصر الكامل للموقف الفلسطينى تجاه مسار التسوية

السيسى يؤكد لـ "أبو مازن" دعم مصر الكامل للموقف الفلسطينى تجاه مسار التسوية

المشاهير والشخصيات العامة يواصلون المشاركة فى الاستفتاء.. الجنزورى: النزول للتصويت رسالة للخارج تؤكد وعى الشعب.. سميرة أحمد: نزلت علشان مصر وحبنا للرئيس.. والمواطنون يلتقطون السيلفى مع محمود الليثى (فيديو وصور)

المشاهير والشخصيات العامة يواصلون المشاركة فى الاستفتاء.. الجنزورى: النزول للتصويت رسالة للخارج تؤكد وعى الشعب.. سميرة أحمد: نزلت علشان مصر وحبنا للرئيس.. والمواطنون يلتقطون السيلفى مع محمود الليثى (فيديو وصور)

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

فيديو وصور.. محمد رمضان يدلى بصوته فى تعديلات الدستور بالدقى ويؤكد: واجب وطنى

فيديو وصور.. محمد رمضان يدلى بصوته فى تعديلات الدستور بالدقى ويؤكد: واجب وطنى

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة