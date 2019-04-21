رئيس محكمة أسيوط خلال تفقد لجان الاستفتاء: لم نتلقى أى شكاوى.. صور

أسيوط ـ محمود عجمي

تفقد المستشار محمد عبد المنعم عميرة رئيس محكمة أسيوط الابتدائية، ورئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء بأسيوط، مقار اللجان بمدينة أسيوط، لمتابعة سير عملية الاستفتاء وإقبال الناخبين على لجان الاستفتاء والتأكد من عدم وجود أى شكاوى من قبل المستشارين المشاركين فى الاستفتاء.

ومن جانبه، قال المستشار الحسينى أحمد عطا، نائب رئيس محكمة أسيوط الابتدائية والمتحدث باسم اللجنة العامة للانتخابات بأسيوط، أن غرفة عمليات لجنة الاستفتاء لم تتلقى أى بلاغات أو رصد لأى خروقات فى اليوم الثانى، حيث جرت بهدوء دون أى مشاكل؛ مؤكدا على تسيير الأعمال ومتابعة الاستفتاء، كما تم التنبيه على المشرفين فى عملية الاستفتاء بالالتزام بالمواعيد المحددة لفتح اللجان وغلقها، وتقديم التيسيرات للمواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.

ودعا المستشار الحسينى أحمد عطا، المواطنين إلى الخروج والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية كونها واجب وطنى يجب أن يحرص عليه الجميع ليعبروا عن رأيهم بحرية تامة فى مناخ ديمقراطى كامل.

جدير بالذكر أن نحو 750 قاضيا يعاونهم 2250 موظفا من المحليات ومديريات الخدمات للإشراف على 609 لجان فرعية بمختلف قرى ونجوع ومراكز محافظة أسيوط، للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.



























