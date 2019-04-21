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رئيس جامعة قناة السويس: الطلاب أظهروا روح وطنيه عالية بالحرص على التصويت

الأحد، 21 أبريل 2019 10:15 ص
رئيس جامعة قناة السويس: الطلاب أظهروا روح وطنيه عالية بالحرص على التصويت
الإسماعيلية – السيد فلاح
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تستمر جامعة قناة السويس لليوم الثاني، في مشاركاتها الطلابية ومشاركة العاملين وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث قام الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس الجامعة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بالاجتماع بفريق العمل واللجنة المنظمة لمشاركات الناخبين بالجامعة، وأكد على توفير الأتوبيسات بعدد كافٍ، والتي تقوم بنقل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية  تيسيرًا عليهم، ووفوفرت الجامعة 50 أتوبيس مع تحديد مسارات ونقط انطلاق لها لتسهيل عملها.
 
تصويت طلاب جامعة قناة السويس فى الاستفتاء على الاستفتاء (1)
 
وقال الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، إنه تم توزيع المطويات للتوعية السياسية بالمواد الدستورية والتعديلات التي يتم الاستفتاء عليها، مؤكدًا عدم توجيه أى من الطلاب أو العاملين بالتصويت بنعم أو لا، مشيرًا إلى أن دور الجامعة ينحصر فى مساعدتهم فى الخروج للتصويت دون أى توجيه.
 
وأكد "رحمى"، أن طلاب الجامعة و العاملين بها أثبتوا حسهم الوطني، وعدم تفريطهم في حقهم وواجبهم تجاه الوطن منذ اليوم الأول، وهم اليوم يستكملون ما بداوة بالأمس.
 
وأعرب الدكتور طارق راشد رحمى، سعادته بما أظهره أبناء الجامعة من طلاب وعاملين من روح وطنية، مؤكدًا أن ذلك ظهر ذلك من خلال الحرص على الإدلاء بأصواتهم فى أول أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية. 
 
تصويت طلاب جامعة قناة السويس فى الاستفتاء على الاستفتاء (2)
 
وكان رئيس جامعة قناة السويس، قد حرص منذ بداية الاستفتاء على الاطمئنان على كافة التسهيلات التى تمكن أفراد الجامعة من الإدلاء بالتصويت فى سهوله ويسر، وأشرف الدكتور طارق راشد رحمى، على متابعة سير الإدلاء بالتصويت لإفراد الجامعة فى لجان الاستفتاء. 
 
وتضم محافظة الإسماعيلية 10 لجان عامة تشمل 211 مركز انتخابى بإجمالي 229 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة وهى، التل الكبير، والقصاصين، وأبوصوير وفايد، والقنطرة شرق، والقنطرة غرب، ومركز الإسماعيلية، وإجمالى عدد الناخبين بالمحافظة وتوابعها 873162 ناخب وناخبة لهم حق التصويت.
 
تصويت طلاب جامعة قناة السويس فى الاستفتاء على الاستفتاء (3)
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
تصويت طلاب جامعة قناة السويس فى الاستفتاء على الاستفتاء (5)
 
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
 
 

تصويت طلاب جامعة قناة السويس فى الاستفتاء على الاستفتاء (6)
 

تصويت طلاب جامعة قناة السويس فى الاستفتاء على الاستفتاء (7)
 

تصويت طلاب جامعة قناة السويس فى الاستفتاء على الاستفتاء (8)
 

تصويت طلاب جامعة قناة السويس فى الاستفتاء على الاستفتاء (9)
 

تصويت طلاب جامعة قناة السويس فى الاستفتاء على الاستفتاء (10)
 

تصويت طلاب جامعة قناة السويس فى الاستفتاء على الاستفتاء (11)
 

تصويت طلاب جامعة قناة السويس فى الاستفتاء على الاستفتاء (12)
 


 

تصويت طلاب جامعة قناة السويس فى الاستفتاء على الاستفتاء (16)
 

تصويت طلاب جامعة قناة السويس فى الاستفتاء على الاستفتاء (17)
 

 


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