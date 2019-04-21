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رئيس جامعة القناة: بدء عروض المسرح الجامعى بمشاركة طلاب الكليات

الأحد، 21 أبريل 2019 12:00 ص
رئيس جامعة القناة: بدء عروض المسرح الجامعى بمشاركة طلاب الكليات رئيس جامعة القناة
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أكد الدكتور طارق رحمى، رئيس جامعة القناة، على تواصل الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعقد مسابقات فى أنواع الفنون المختلفة، ومن بين هذه الفنون المسرح، حيث تنظم الجامعة مهرجانا لإبداعات الطلاب فى الكليات المختلفة، حيث تعرض كلية الآداب ظهر اليوم الأحد مسرحية (الليلة الكبيرة)، وفى المساء تقدم كلية الصيدلة مسرحية (حلم ليلة صيف)، ويستمر المهرجان حتى 26 أبريل الجارى.

وقال الدكتور محمد غنيم - منسق عام الأنشطة بالجامعة - فى تصريح لـ"اليوم السابع" - أن غدا الاثنين 22 إبريل سوف تقدم كلية العلوم مسرحية (كارجين) ظهرا، ومساء تعرض كلية التمريض مسرحية (المتاهة)، ويوم الثلاثاء 23 إبريل، تقدم كلية السياحة والفنادق عرضها (سلم طالع للشمس)، وفى المساء تقدم كلية الطب البيطرى (الزائرة)، وفى يوم الأربعاء تقدم كلية الطب عرض (قضية ارم استرونج)، والهندسة تقدم عرض (الطائر)، ويوم الخميس تقدم كلية التربية عرض (الصمت والصخب)، وكلية التجارة عرض (بتوقيت زمان).

ويختتم مهرجان المسرح فعالياته ظهر يوم الجمعة 26 إبريل بالعرض المسرحى (لما روحى طلعت) والذى تقدمه كلية الزراعة، وفى السابعة من مساء نفس اليوم يقام حفل الختام، وتكريم الفرق والأعمال الفائزة بجوائز المهرجان.

 


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