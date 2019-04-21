video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الطائفة الإنجيلية من احتفال أحد السعف: نصلى من أجل شهداء ومصابى سريلانكا

الأحد، 21 أبريل 2019 12:17 م
رئيس الطائفة الإنجيلية من احتفال أحد السعف: نصلى من أجل شهداء ومصابى سريلانكا الدكتور القس أندريه زكي
كتبت سارة علام
إضافة تعليق
أعربت الطائفة الإنجيلية بمصر، على رأسها الدكتور القس أندريه زكى، عن حزنها العميق وألمها البالغ إزاء التفجيرات التى استهدفت عدة كنائس وفنادق صباح اليوم فى سريلانكا، خلال الاحتفال بعيد القيامة، وراح إثرها ما يزيد على 130 شهيدًا وعشرات المصابين. 
 
وذكر بيان رسمى: ندين هذا العمل الإجرامى القبيح، والإرهاب الآثم الذى استباح المصلين الآمنين بدم بارد، ونصلي إلى الله ليمنح العزاء والصبر لأهالى الشهداء والشفاء للمصابين، والسلام لكل بيوت العبادة والصلاة فى كل العالم.
 
وقد رفع الدكتور القس أندريه زكى، صلاة خاصة خلال كلمته بخدمة احتفال أحد السعف بكنيسة حدائق القبة الإنجيلية من أجل أهالى الشهداء والمصابين، مؤكدا إننا نشعر بآلامهم وأحزانهم، واثقًا أن الحب والسلام سيهزمان الكراهية والإرهاب.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طقوس شعبية فى الاحتفال بأحد السعف.. تعرف عليها

مطران الأرمن الكاثوليك يستقبل التهانى بعيد القيامة ويؤكد: نسعى لحياة جديدة

احد السعف

سيريلانكا

اندريه زكي




لا تفوتك
العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة