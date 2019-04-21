رئيس الطائفة الإنجيلية من احتفال أحد السعف: نصلى من أجل شهداء ومصابى سريلانكا

كتبت سارة علام

أعربت الطائفة الإنجيلية بمصر، على رأسها الدكتور القس أندريه زكى، عن حزنها العميق وألمها البالغ إزاء التفجيرات التى استهدفت عدة كنائس وفنادق صباح اليوم فى سريلانكا، خلال الاحتفال بعيد القيامة، وراح إثرها ما يزيد على 130 شهيدًا وعشرات المصابين.

وذكر بيان رسمى: ندين هذا العمل الإجرامى القبيح، والإرهاب الآثم الذى استباح المصلين الآمنين بدم بارد، ونصلي إلى الله ليمنح العزاء والصبر لأهالى الشهداء والشفاء للمصابين، والسلام لكل بيوت العبادة والصلاة فى كل العالم.

وقد رفع الدكتور القس أندريه زكى، صلاة خاصة خلال كلمته بخدمة احتفال أحد السعف بكنيسة حدائق القبة الإنجيلية من أجل أهالى الشهداء والمصابين، مؤكدا إننا نشعر بآلامهم وأحزانهم، واثقًا أن الحب والسلام سيهزمان الكراهية والإرهاب.