video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس التعبئة والإحصاء عقب الإدلاء بصوته: انزل وشارك صوتك أمانة ووطنك أحق بصوتك

الأحد، 21 أبريل 2019 12:23 م
رئيس التعبئة والإحصاء عقب الإدلاء بصوته: انزل وشارك صوتك أمانة ووطنك أحق بصوتك اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية مهم وواجب وطنى وحق دستورى لكل مواطن مصرى، داعيا المواطنين للنزول والمشاركة عشان مستقبل الوطن.

وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عقب الإدلاء بصوته فى مدرسة الطبرى بمصر الجديدة، أن المشاركة بكثافة تعد رسالة للعالم بأن مصر تنهض ومستقرة، وتعكس حالة الديمقراطية، مطالبا الشباب بضرورة المشاركة وصوتك أمانة ووطنك أحق بصوتك.

وأدلى منذ قليل اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة الطبرى بالحجاز بمصر الجديدة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت عن المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وبدوره قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 16أبريل 2019 عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات.
 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مواطنو القليوبية يستقبلون المحافظ بلجان الاستفتاء بـ"الزغاريد وتحيا مصر"

صور.. المصريون الأرمن يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى حب مصر

حمدى الصافى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الاستفتاء

استفتاء الدستور

استفتاء التعديلات الدستورية

تعديل الدستور 2019

استفتاء 2019 تصويت الدستور

لجان الاستفتاء

مشاركة الاستفتاء

اعرف لجنتك

الوطنية للانتخابات




لا تفوتك
العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة