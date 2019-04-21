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حبس ربة منزل قتلت ابن شقيق زوجها بسبب خلافات على الميراث فى الجيزة

الأحد، 21 أبريل 2019 03:00 ص
حبس ربة منزل قتلت ابن شقيق زوجها بسبب خلافات على الميراث فى الجيزة حجز- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس ربة منزل، لاتهامها بذبح ابن شقيق زوجها، بسبب خلافات بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
 
كشفت التحقيقات، أن والد الطفل والذي يعمل حارس عقار، اتهم زوجة شقيقه بقتل ابنه البالغ من العمر 6 سنوات، وأخفت جثته أسفل سلم العقار داخل برميل مياه.
 
 
وتبين من خلال التحريات، أن خلافات بين المتهمة وزوجها بسبب مقارنته الدائمة لها بزوجة شقيقه، فضلًا عن وجود خلافات على الميراث بين زوجها وشقيقه (والد الضحية)، دفعتها للانتقام وقتل الطفل.

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