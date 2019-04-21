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جلال سعيد وزير النقل الأسبق يدلى بصوته فى استفتاء الدستور بالعجوزة

الأحد، 21 أبريل 2019 11:41 ص
جلال سعيد وزير النقل الأسبق يدلى بصوته فى استفتاء الدستور بالعجوزة جلال سعيد وزير النقل الأسبق يدلي بصوته في العجوزة
كتب رضا حبيشى
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أدلى صباح اليوم الدكتور جلال السعيد، وزير النقل الأسبق، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية أمام لجنة 38 فى مدرسة الأورمان الإعدادية بنات فى العجوزة فى ثانى أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.  
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
 

 

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