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تصديرى مواد البناء: صادرات الأسمنت تسجل 19 مليون دولار خلال يناير وفبراير 2019

الأحد، 21 أبريل 2019 02:34 م
تصديرى مواد البناء: صادرات الأسمنت تسجل 19 مليون دولار خلال يناير وفبراير 2019 حديد وأسمنت
كتب إسلام سعيد
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انخفضت صادرات مصر من الأسمنت خلال شهرى يناير وفبراير 2019 لتبلغ 19 مليون دولار مقابل 23 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بانخفاض بلغ 17.3%.
 
 
وقال المجلس التصديرى لمواد البناء، إن صادرات القطاع للأسمنت خلال فبراير الماضى تراجعت لتسجل 8 ملايين دولار مقابل 9 ملايين دولار خلال فبراير 2018، وتم التصدير إلى 26 دولة منهم 5 دول لأول مرة (اليابان- قبرص- سلوفينيا-اسبانيا- فرنسا-الصين).
 
 
وأشار تقرير المجلس إلى أن السوق الليبى يحتل المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأسمنت بـ 2.9 مليون دولار مقابل 1.2 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018 بارتفاع بلغ 144%، تلاها "اليمن" بما قيمته 1.5 مليون دولار مقابل 1.6 مليون دولار بتراجع بلغ 6%.
 
 
وسجلت صادرات الأسمنت إلى "الولايات المتحدة الأمريكية” ما قيمته 1.13 مليون دولار مقابل 742 ألف دولارخلال فبراير 2018 بارتفاع بلغ 53%، تلاه “المملكة العربية السعودية” بما قيمته 396 ألف دولار مقابل 450 ألف دولار خلال فبراير 2018 بانخفاض بلغ 12%، وفي المرتبة الخامسة”لبنان” بماقيمته 360 ألف دولار مقابل 300 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي بارتفاع بلغ 20%.
 

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