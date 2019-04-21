تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% رابحا عدد 1.290 نقطة ليصل إلى مستوى 5807.11 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% رابحاً عدد 7.280 نقطة ليصل إلى مستوى 6252.04 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% خاسراً عدد 11.510 نقطة ليصل إلى مستوى 4950.67 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 93.8 مليون سهم بقيمة 16.7 مليون دينار كويتى عبر 3105 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 0.64%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.51%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.17%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.07%.

وجاء سهم "يوباك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.64%، تليه أسمنت خليج بنسبة 6.38%، ثم صلبوخ بنسبة 6.24%، فيما تصدر سهم "المنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 33.89% ثم قيوين بنسبة 9.83%، ثم أسس بنسبة 7.63%