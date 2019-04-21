بوتين:روسيا كانت ولا تزال شريكا موثوقا به لسريلانكا فى مكافحة الإرهاب الدولى

موسكو (أ ش أ)

أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن تعازيه لأهالى ضحايا التفجيرات فى سريلانكا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بوتين قوله - وفقا للموقع الرسمى للكرملين، اليوم الأحد "أود أن أؤكد أن روسيا كانت ولا تزال شريكا موثوقا به لسريلانكا فى مكافحة الإرهاب الدولي.. إن بلدنا يشاطر أسر الضحايا ويأمل فى التعافى العاجل لجميع الجرحى".

وكانت الشرطة بسريلانكا قد أفادت، فى وقت سابق اليوم، بأن عدة انفجارات استهدفت 3 فنادق فخمة وكنيسة فى كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها فى شمال كولومبو والثانية فى شرق الجزيرة، بالإضافة إلى انفجار بالقرب من حديقة حيوان.