video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بعد ساعتين.. البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات

الأحد، 21 أبريل 2019 12:19 م
بعد ساعتين.. البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط ضعف شديد فى السيولة والتى اقتربت من 44 مليون جنيه بعد مرور ساعتين من بدء التداول.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 14861 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2309 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 18689 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 657 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1679 نقطة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة