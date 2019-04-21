بعد ساعتين.. البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط ضعف شديد فى السيولة والتى اقتربت من 44 مليون جنيه بعد مرور ساعتين من بدء التداول.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 14861 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2309 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 18689 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 657 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1679 نقطة.