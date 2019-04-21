برتغالى وآخر هولندى ضمن ضحايا هجمات سريلانكا

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أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية مصرع أحد رعاياها في سلسلة الهجمات التى استهدفت العاصمة السريلانكية كولومبو، وأودت بحياة نحو 207 أشخاص.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم /الأحد/، أن الخارجية البرتغالية أعربت عن تعازيها لأسرة الفقيد الذي راح ضحية الهجمات التي وصفتها بـ"الجبانة"، كما أعربت عن مساندتها للضحايا وأسرهم والسلطات السريلانكية، وأكدت إصرارها على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

وفي ذات السياق، أعلن وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك وفاة أحد الرعايا الهولنديين في سلسلة الهجمات.. وقال بلوك، في بيان، "قلوبنا مع الضحايا، بما في ذلك المواطن الهولندي، في هذه اللحظة العصيبة".

وكانت سلسلة من التفجيرات المتزامنة قد ضربت فنادق وكنائس بالعاصمة كولومبو ومحيطها ما دعا الحكومة لإعلان حظر التجوال وحجب عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات حتى الآن.