video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

برتغالى وآخر هولندى ضمن ضحايا هجمات سريلانكا

الأحد، 21 أبريل 2019 03:21 م
برتغالى وآخر هولندى ضمن ضحايا هجمات سريلانكا أحد المناطق التى استهدفتها التفجيرات
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية مصرع أحد رعاياها في سلسلة الهجمات التى استهدفت العاصمة السريلانكية كولومبو، وأودت بحياة نحو 207 أشخاص.
وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم /الأحد/، أن الخارجية البرتغالية أعربت عن تعازيها لأسرة الفقيد الذي راح ضحية الهجمات التي وصفتها بـ"الجبانة"، كما أعربت عن مساندتها للضحايا وأسرهم والسلطات السريلانكية، وأكدت إصرارها على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.
وفي ذات السياق، أعلن وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك وفاة أحد الرعايا الهولنديين في سلسلة الهجمات.. وقال بلوك، في بيان، "قلوبنا مع الضحايا، بما في ذلك المواطن الهولندي، في هذه اللحظة العصيبة".
وكانت سلسلة من التفجيرات المتزامنة قد ضربت فنادق وكنائس بالعاصمة كولومبو ومحيطها ما دعا الحكومة لإعلان حظر التجوال وحجب عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات حتى الآن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد ..لحظة القبض على أحد المشتبه بهم فى تفجيرات سريلانكا

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا لـ 207 قتيلا و 450 مصابا

srilanka

سيرلانكا

هجوم سيرلانكا الإرهابى

تفجير سيرلانكا

كنائس سيرلانكا

تفجيرات كنائس سيرلانكا

كنيسة سان سيباستيان

مايتريبالا سيريسينا

ارهاب




لا تفوتك
اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة