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بأعلام مصر.. العاملون بـ"قارون للبترول" يصوتون بـ"نعم" للتعديلات الدستورية

الأحد، 21 أبريل 2019 05:45 م
بأعلام مصر.. العاملون بـ"قارون للبترول" يصوتون بـ"نعم" للتعديلات الدستورية العاملون بشركة قارون للتبرون
كتب كامل كامل
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أيد العاملون بشركة قارون للبترول إحدى شركات قطاع البترول المصرى التعديلات الدستورية، إذ صوت اليوم، الأحد، مجلس إدراة الشركة بصحبة العاملين فى الاستفتاء بـ"نعم" لتعديلات الدستورية.

ورفع العاملون بالشركة قارون وسط كل من المهندس أشرف عبدالجواد رئيس مجلس الادارة، والمهندس عبدالناصر خفاجي مدير عام العمليات، ورضا الطوخى مدير عام الحقول، وصالح عباس مدير حقول شرق بحريه، الأعلام المصرية أثناء ذهابهم للجان الاقتراع، كما حرصوا على التقاط صورا تذكارية مع قوات الأمن بعدما شاركوا فى التصويت.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

 

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