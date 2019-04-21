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انفوجراف.. أبرز استفسارات تلقتها غرفة عمليات وزارة الهجرة خلال الاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 06:09 م
انفوجراف.. أبرز استفسارات تلقتها غرفة عمليات وزارة الهجرة خلال الاستفتاء نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راعب
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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إنفوجراف يوضح بعض الاستفسارات التى تلقتها غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج والتي تنتهي اليوم الأحد.
 
 
هذا وارتفع عدد الاستفسارات التى تلقتها الغرفة منذ اليوم الأول وحتى منصف اليوم الثالث إلى نحو 239 استفسارًا حتى الآن، جاء أبرزها خلال اليوم الأول من أيام عملية الاستفتاء حول إذا كان التصويت متاح فى السفارات فقط أم القنصليات أيضًا، وكيفية التأكد من وجود اسم المواطن فى قاعد بيانات التصويت، وإمكانية التصويت بالإقامة، إضافة لمواعيد وأماكن التصويت تحديدًا فى الرياض بالسعودية، وإمكانية تسجيل البيانات بالسفارة حتى يمكن التصويت، وعدم وجود مكان للتصويت في أربيل بالعراق.
 
 
 
 
 
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في حين جاءت أبرز استفسارات اليوم الثاني من أيام عملية الاستفتاء، عن إمكانية التصويت بصورة جواز السفر، وكيفية التعامل مع بعد مسافة إقامة المواطنين عن أماكن التصويت، وإغلاق بعض الطرق المؤدية لأماكن التصويت في إحدى الدول، بينما جاء أبرز هذه استفسارات اليوم الثالث والأخير عن عدم وجود أختام على ورقة التصويت، ومواعيد عمل القنصلية المصرية بنيويورك، إضافة لاستفسار عن رقم لإرسال المقترحات.
 
وقد استقبلت غرفة العلميات كافة هذه الاستفسارات، وعملت بتوجيه من وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، على حل وإزالة أية عوائق تمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في ‏الاستفتاء‎‏، وذلك حتى انتهاء فعاليات هذا الاستحقاق الوطني خارج مصر.‏
 
 

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الهجرة

التعديلات الدستورية

الاستفتاء




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