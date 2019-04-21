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انتهاء التصويت على التعديلات الدستورية بسلطنة عمان

الأحد، 21 أبريل 2019 07:42 م
انتهاء التصويت على التعديلات الدستورية بسلطنة عمان الجالية المصرية بعمان تصوت فى الاستفتاء
كتب - محمد سعد
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أغلقت السفارة المصرية فى مسقط، منذ قليل، صناديق الاقتراع فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين فى الخارج.

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وانتهت عملية التصويت في الاستفتاء الساعة التاسعة مساء بتوقيت مسقط السابعة بتوقيت القاهرة .

وتوافد المواطنين المصريين فى سلطنة عمان، على مدار الأيام الثلاثة الماضية للاستفتاء على مقر البعثة الدبلوماسية بمسقط للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذا الواجب الوطني.

ووفقا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تمت عملية الاقتراع بالنسبة للمصريين بسلكنة عمان في مقار البعثات الدبلوماسية المصرية خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 9.00 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

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