اليوم.. الأوكرانيون يتوجهون لصناديق الاقتراع فى جولة الإعادة لاختيار رئيسهم

كييف (رويترز)

يدلى الناخبون فى أوكرانيا بأصواتهم، اليوم الأحد، فى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، التى يمكن أن تسفر عن وصول ممثل كوميدى، ليس له خبرة سياسية سابقة إلى منصب الرئيس فى بلد يواجه حربا ويسعى إلى تغيير شامل.

وتصدر الممثل فولوديمير زيلينسكى استطلاعات الرأى فى مواجهة الرئيس الحالى بترو بوروشينكو الذى أدت جهوده غير الموفقة لمعالجة الفساد وتدنى مستويات المعيشة إلى تراجع شعبيته.

ويجرى التنافس على رئاسة بلد يقع على خط مواجهة الغرب مع روسيا عقب الاحتجاجات التى وقعت فى الشوارع فى 2014 وضم القرم. وتعهد كل من المرشحين ببقاء البلاد على موقف مؤيد للغرب.

ويسعى المستثمرون أيضا إلى الحصول على ضمانات بأن يعجل من سيفوز فى الانتخابات بالإصلاحات اللازمة لاستمرار تدفق المساعدات الخارجية وجذب الاستثمار الأجنبى المطلوب بشدة.