video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 08:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليوم.. الأوكرانيون يتوجهون لصناديق الاقتراع فى جولة الإعادة لاختيار رئيسهم

الأحد، 21 أبريل 2019 07:46 ص
اليوم.. الأوكرانيون يتوجهون لصناديق الاقتراع فى جولة الإعادة لاختيار رئيسهم اقتراع _ صورة أرشيفية
كييف (رويترز)
إضافة تعليق

يدلى الناخبون فى أوكرانيا بأصواتهم، اليوم الأحد، فى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، التى يمكن أن تسفر عن وصول ممثل كوميدى، ليس له خبرة سياسية سابقة إلى منصب الرئيس فى بلد يواجه حربا ويسعى إلى تغيير شامل.

وتصدر الممثل فولوديمير زيلينسكى استطلاعات الرأى فى مواجهة الرئيس الحالى بترو بوروشينكو الذى أدت جهوده غير الموفقة لمعالجة الفساد وتدنى مستويات المعيشة إلى تراجع شعبيته.

ويجرى التنافس على رئاسة بلد يقع على خط مواجهة الغرب مع روسيا عقب الاحتجاجات التى وقعت فى الشوارع فى 2014 وضم القرم. وتعهد كل من المرشحين ببقاء البلاد على موقف مؤيد للغرب.

ويسعى المستثمرون أيضا إلى الحصول على ضمانات بأن يعجل من سيفوز فى الانتخابات بالإصلاحات اللازمة لاستمرار تدفق المساعدات الخارجية وجذب الاستثمار الأجنبى المطلوب بشدة.

 

 


إضافة تعليق

الأوكرانيون

صناديق الاقتراع

جولة الإعادة

الرئيس الاوكرانى




لا تفوتك
العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة