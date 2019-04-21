الوطنية للانتخابات: نوجه الشكر للشعب على دحره لدعوات المقاطعة

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، "اعتدنا خلال الانتخابات السابقة أن المشاركة فى أول يوم لا تكون بقوة، لكن الشعب فاجأنا وشارك بقوة وهو الأمر الذى سبق الأيام الأولى فى أى استحقاقات، وأتوجه باسمى آيات الشكر للشعب الذى دحر دعوات المقاطعة وبادروا بالمشاركة بكثافة كبيرة فى أولى أيام الاستفتاء".

وأضاف أن اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية يسير بانتظام دون وقوع أى شكاوى، مشيرا إلى أن اللجان فتحت فى مواعيدها .

وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار عملية التصويت فى ساعة الراحة للقضاة المشرفين على الاستفتاء اليوم وغدا نظرا للإقبال الكثيف على اللجان.

وأكد الشريف أن العمل انتظم في جميع اللجان منذ التاسعة صباحاً عدا تأخر فتح عدد فليل من اللجان لمدة دقائق.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.