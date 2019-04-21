الهند تعتزم نقل الطيار المطلق سراحه من باكستان إلى قاعدة جوية أخرى

نيودلهى أ ش أ

أصدرت السلطات الهندية أمرًا بنقل الطيار الهندى، أبهيناندان فارثامان - الذى أطلقت باكستان سراحه الشهر الماضى - من قاعدة جوية بمدينة سريناجار إلى أخرى مهمة بالقطاع الغربى فى البلاد على طول الحدود الباكستانية؛ وسط مخاوف تتعلق بأمنه.

ونقلت قناة "إن دى تى في" الهندية عن مصادرة حكومية قولها "لقد تم إصدار أمر بإرسال الضابط وسينتقل قريبا إلى خارج قاعدة سريناجار الجوية إلى مكانه الجديد"، دون الإشارة إليه لأسباب أمنية، مضيفا أن الموقع الجديد سيكون فى قاعدة جوية عسكرية أيضا، منوهة أنه فى حال تم السماح للضابط بالطيران، فإنه سيكون قادرا على مواصلة مهامه الجوية.

وزادت حدة التوتر بين البلدين النوويين منذ أن شنّت طائرات حربية هندية غارة فى باكستان، ردا على مقتل 40 جنديا فى الشطر الهندى من كشمير بتفجير انتحارى بسيارة مفخخة فى 14 من فبراير الماضي.

وتبادلت باكستان والهند على إثر هذه الأزمة إطلاق النار وسقط خلال عدة أيام قتلى من الجانبين، لكن إطلاق سراح طيار المقاتلة الهندية التى أسقطتها باكستان ساعد على نزع فتيل التوتر مطلع شهر مارس الماضى بين الجارتين اللتين خاضتا 3 حروب منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.