video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 03:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الهند تعتزم نقل الطيار المطلق سراحه من باكستان إلى قاعدة جوية أخرى

الأحد، 21 أبريل 2019 03:00 ص
الهند تعتزم نقل الطيار المطلق سراحه من باكستان إلى قاعدة جوية أخرى عناصر من الجيش الهندى
نيودلهى أ ش أ
إضافة تعليق

أصدرت السلطات الهندية أمرًا بنقل الطيار الهندى، أبهيناندان فارثامان - الذى أطلقت باكستان سراحه الشهر الماضى - من قاعدة جوية بمدينة سريناجار إلى أخرى مهمة بالقطاع الغربى فى البلاد على طول الحدود الباكستانية؛ وسط مخاوف تتعلق بأمنه.

ونقلت قناة "إن دى تى في" الهندية عن مصادرة حكومية قولها "لقد تم إصدار أمر بإرسال الضابط وسينتقل قريبا إلى خارج قاعدة سريناجار الجوية إلى مكانه الجديد"، دون الإشارة إليه لأسباب أمنية، مضيفا أن الموقع الجديد سيكون فى قاعدة جوية عسكرية أيضا، منوهة أنه فى حال تم السماح للضابط بالطيران، فإنه سيكون قادرا على مواصلة مهامه الجوية.

وزادت حدة التوتر بين البلدين النوويين منذ أن شنّت طائرات حربية هندية غارة فى باكستان، ردا على مقتل 40 جنديا فى الشطر الهندى من كشمير بتفجير انتحارى بسيارة مفخخة فى 14 من فبراير الماضي.

وتبادلت باكستان والهند على إثر هذه الأزمة إطلاق النار وسقط خلال عدة أيام قتلى من الجانبين، لكن إطلاق سراح طيار المقاتلة الهندية التى أسقطتها باكستان ساعد على نزع فتيل التوتر مطلع شهر مارس الماضى بين الجارتين اللتين خاضتا 3 حروب منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مفوضية الانتخابات تحظر استخدام صور الجيش الهندى فى الدعاية

إصابة باكستانيين برصاص الجيش الهندى على خط المراقبة بين البلدين

الهند

أخبار الهند

باكستان




لا تفوتك
العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

حكاية تصميم أول حاسب تعليمى مصرى.. خبير هندسة نظم الحاسبات وأحد رواد "مصر تستطيع" لـ"اليوم السابع": بدأت من الأقصر بتصميم أول حاسب قمر صناعى.. ويكشف: طورنا الفكرة ليكون تعليمى لطلاب كليات الهندسة

حكاية تصميم أول حاسب تعليمى مصرى.. خبير هندسة نظم الحاسبات وأحد رواد "مصر تستطيع" لـ"اليوم السابع": بدأت من الأقصر بتصميم أول حاسب قمر صناعى.. ويكشف: طورنا الفكرة ليكون تعليمى لطلاب كليات الهندسة

بيبو فى ورطة".. مجلس الأهلى يرفع شعار "أريد حلا".. صفقات بالملايين والنتيجة "لم ينجح أحد".. المارد الأحمر يحصد الدورى والسوبر ويودع 4 بطولات كروية فى عهد الخطيب.. ومطالب بإقالة لاسارتى وثورة تصحيح فى جهاز الكرة

بيبو فى ورطة".. مجلس الأهلى يرفع شعار "أريد حلا".. صفقات بالملايين والنتيجة "لم ينجح أحد".. المارد الأحمر يحصد الدورى والسوبر ويودع 4 بطولات كروية فى عهد الخطيب.. ومطالب بإقالة لاسارتى وثورة تصحيح فى جهاز الكرة

انفراد.. أول حوار مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بعد إنجاز التعديلات الدستورية: أهم ما تقدمه التعديلات الدستورية ضمان استقلال القضاء واستقرار مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة..والرئيس لم يتدخل

انفراد.. أول حوار مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بعد إنجاز التعديلات الدستورية: أهم ما تقدمه التعديلات الدستورية ضمان استقلال القضاء واستقرار مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة..والرئيس لم يتدخل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة