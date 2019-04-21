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الأحد، 21 أبريل 2019 03:50 م
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الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها الـ93 بحضور قداس عيد القيامة

الأحد، 21 أبريل 2019 03:13 م
الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها الـ93 بحضور قداس عيد القيامة الملكة إليزابيث
رويترز
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احتفلت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، وهى أطول ملوك العالم جلوسا على العرش وأكبرهم سنا، بعيد ميلادها الـ93 اليوم الأحد بحضور قداس عيد القيامة التقليدى فى قلعة وندسور.

وحضرت إليزابيث القداس الذى أقيم فى كنيسة سانت جورج برفقة أفراد من عائلتها من بينهم حفيداها الأمير وليام والأمير هارى وكاثرين زوجة وليام. ولم تحضر ميجان زوجة الأمير هارى القداس إذ ينتظر الزوجان ولادة طفلهما الأول قريبا.

ونشر الزوجان، اللذان تزوجا فى الكنيسة نفسها فى مايو 2018، تهنئة للملكة بعيد ميلادها على حسابهما الرسمى على إنستجرام. وكتبا "عيد ميلاد سعيد لجلالتك.. يا سيدتى.. يا جدتنا. نتمنى لك قضاء أجمل يوم! هارى وميجان".

وولدت إليزابيث فى 21 أبريل من عام 1926 فى شارع بروتون فى وسط لندن وتولت العرش عام 1952 وهى فى الخامسة والعشرين من عمرها مما يعنى أن ملكها مستمر منذ أكثر من 67 عاما.

وهناك احتفال رسمى بعيد ميلاد الملكة فى يونيو يتم الاحتفال به بعرض عسكرى كبير فى وسط العاصمة البريطانية.

 

 

 


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