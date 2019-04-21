المسمارى:ضربات الجيش الليبى دقيقة وتتفادى المدنيين وسنواجه أى مخاطر أمنية

كتب أيمن رمضان

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن ضربات الجيش الليبى الوطنى دقيقة ومحددة وتتفادى المدنيين في طرابلس، مشدداً على أن الحرب شاملة ضد كافة الجماعات الإرهابية وأى تهديد أمنى يطال الأراضى الليبية.

وأضاف "المسمارى"، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد ، أن عناصر تنظيم القاعدة الإرهابى وجماعة الإخوان الإرهابية ، سيطروا على مفاصل الدولة الليبية الاقتصادية فى طرابلس، بعدما سيطروا على الإدارات فى بنك ليبيا المركزى والاستثمارات الليبية فى الخارج ، مؤكدا أن ذلك الأمر يعد خطر دولى كون هذه التنظيمات مرتبطة بعناصر داخلية وخارجية تعمل على نهب أموال الشعب الليبيى، مشدداً على أن الجيش الوطنى ، لن يسمح بذلك وسيقوم بالقضاء على كافة العناصر الإرهابية التى تعمل على نشر الخرب والدمار فى ليبيا.