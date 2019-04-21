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الفريق التراس رئيس "العربية للتصنيع" يدلى بصوته فى الاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 05:01 م
الفريق التراس رئيس "العربية للتصنيع" يدلى بصوته فى الاستفتاء رئيس العربية للتصنيع يدلى بصوته فى التعديلات الدستورية
كتب زكى القاضى
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أدلى الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية صباح اليوم بمدرسة الشيخة فاطمة بمدينة نصر.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 


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