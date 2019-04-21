العامة للاستعلامات: لم نتلق أى شكاوى حتى الآن من المراسلين أثناء تغطية الاستفتاء

كتب محمد السيد

أكد محمد إمام مدير المركز الصحفى بالهيئة العامة للاستعلامات، إن غرفة العمليات تواصلت مع المراسلين الأجانب المتواجدين أمام اللجان الانتخابية منذ بداية اليوم الثانى لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

وأضاف محمد إمام فى تصريحات له، أن غرفة عمليات الهيئة لم تتلقى أى شكاوى حتى الآن من المرسلين الأجانب، مشيرا إلى أن غرفة العمليات تلقت استفسارات وهو ما تم الرد عليه .

وأشار محمد إمام مدير المركز الصحفى بالهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن غرفة العمليات مستمرة فى رصد تغطية الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية لعملية الاستفتاء .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.