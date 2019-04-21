السفير الفرنسى: بطرس غالى كان جسرا عظيما بين القاهرة وباريس

كتب مصطفى عنبر

قال ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أن الراحل العظيم الدكتور بطرس بطرس غالي كان له مساهمات عظيمة على مستوى العلاقات المصرية الفرنسية في مجالات عديدة بداية من المجال الأكاديمي والتعليمي وعلى المستوى الثقافي والدبلوماسي.

وتابع السفير الفرنسي في القاهرة في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكفون بالجامعة العربية برئاسة المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل: "نحن اليوم في يوم خاص جدا حول ذكرى بطرس غالي.. وهو يوم تنظمه الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكفون، والجامعة العربية، وهذه مناسبة سعيدة جدا لي أن أكون هنا وأشهد هذا اليوم المميز حول الدكتور بطرس بطرس غالي، وهو معروف لكل فرانكفوني كرجل عظيم.. هو رجل مصري عظيم، وأول أمين عام للمنظمة الدولية للفرانكفونية، وكان أمين عام عظيم للأمم المتحدة، ونحن اليوم لدينا العديد من الجلسات والمشاركات من شخصيات مصرية وفرنسية وأوروبية وأفريقية حول دبلوماسية بطرس غالي وحياته ونشأته ومساهماته العالمية على المستوى الثقافي والسياسي والدبلوماسي والأكاديمي وكداعية للسلام، ومساهمته حتى في الدبلوماسية الفرنسية، وهذا يوم مميز لرجل مميز".

وأضاف السفير الفرنسي: "لقد تعلم الراحل في باريس وكذلك تزوج من فرنسية وكان دائما على علاقة قوية بالقادة والزعماء الفرنسيين، وكان جسرا بين فرنسا ومصر".

وأوضح السفير الفرنسى أن باريس دعمت بقوة انتخابه كأمين عام لمنظمة الأمم المتحدة، وبعد ذلك دفعت بقوة ليكون أول أمين عام للمنظمة الفرانكفونية، وعليه فقد كان الراحل جسرا أساسيا وفاعلا رئيسيا في السياسة والدبلوماسية والثقافة، بما جعله فاعلا رئيسيا في مجمل العلاقات المصرية- الفرنسية.

وضمن العام الثقافي المصري الفرنسي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذى من المقرر أن يستمر حتى نهاية عام 2019، كرمت جامعة الدول العربية والجمعية المصرية للقانونيين الفرانكفون والسفارة الفرنسية بالقاهرة، اليوم الأحد، ذكرى الدكتور بطرس بطرس غالي، مؤكدة أن سيرته حافلة بالعديد من المواقف والأحداث التي عاصرها وأثر فيها من خلال عديد من المناصب التي تولاها في كل مرحلة من مراحل حياته العلمية.

وبالإضافة لتكريم ذكرى بطرس غالي، تنظم الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكفون برئاسة المستشار تيمور مصطفى كامل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بداية من اليوم الأحد وعلى مدار ثلاثة أيام مؤتمرا دوليا حول الهجرة بمشاركة وزراء ودبلوماسيون وشخصيات دولية رفيعة المستوى من مصر وفرنسا وعدة دول عربية وأوروبية ومن منظمات دولية والاتحاد الأوروبي.

وشارك بالافتتاح السفير الفرنسي بالقاهرة والسفيرة الوزيرة مشيرة خطاب والدكتور السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية وجرجس إبراهيم عبد النور مراقب حسابات الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكفون.