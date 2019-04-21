الحكومة: تطبيق أولى تجارب اتصالات الجيل الخامس 5G خلال كأس الأمم الأفريقية

كتبت هند مختار

- رئيس الوزراء يلتقى نائب رئيس شركة هواوي العالمية

- مدبولى يطالب بزيادة استثمارات الشركة فى تكنولوجيا المدن الذكية وغيرها من المجالات التى توليها مصر اهتماماً متزايداً

- نائب رئيس الشركة: مستعدون لزيادة تعاوننا من أجل مساندة جهود الحكومة والقطاع الخاص فى كافة مجالات التطوير التكنولوجي

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، لي جي، نائب رئيس شركة هواوي العالمية، وروبنسون تساو، الرئيس الإقليمي للشركة فى شمال أفريقيا، بحضور فينسينت صن، رئيس شركة هواوي مصر، وحضر اللقاء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بمستوى التعاون القائم بين مصر والصين، لا سيما فى الفترة الأخيرة، حيث يولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماماً كبيراً لاستفادة مصر من التجربة التنموية والخبرات الصينية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية استثمار شركة هواوى لهذا المناخ الإيجابى من التعاون من أجل تعزيز استثماراتها فى مصر، لا سيما فى مجال تكنولوجيا المدن الذكية وغيرها من المجالات التى توليها مصر اهتماماً متزايداً.

وفى ذات السياق، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات اهتمام مصر بالتعاون مع شركة هواوى فى مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس 5G، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن هواوى سوف تقوم بتطبيق أولى تجارب هذه التكنولوجيا باستاد القاهرة خلال استضافة مصر مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

ومن جانبه أكد نائب رئيس شركة هواوى اهتمام الشركة المتزايد بالسوق المصرى، مشيراً إلى حرص هواوى على التجاوب المرن مع ما يحتاجه السوق، وكذا المساهمة بأفضل ما يمكن من أجل تعزيز مجالات التنمية فى مصر.

وأشار إلى ما توليه الشركة من اهتمام بمجالات التدريب، من أجل خلق أجيال من الكوادر المدربة والمؤهلة حول العالم، مؤكداً استعداد هواوى لزيادة تعاونها من أجل مساندة جهود الحكومة والقطاع الخاص فى كافة مجالات التطوير التكنولوجي.