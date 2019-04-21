البنك الأهلى يمد ساعات العمل فى 64 فرعًا لسداد مستحقات الضرائب إلكترونيًا

كتب - أحمد يعقوب

أعلن البنك الأهلى المصرى، إنه إطار دعم البنك المستمر لمصلحة الضرائب المصرية فى تحصيل مستحقاتها، خلال فترتى ذروة تقديم الإقرارات الضريبية فى شهرى مارس وإبريل من كل عام، تقوم كافة فروع البنك المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية بصفة عامة خلال مواعيد العمل الرسمية بتقديم خدمة تحصيل الضرائب إليكترونيًا سواء نقدًا أو خصمًا من الحسابات.

كما أكد البنك، على اتخاذ كل ما من شأنه التيسير على الممولين الأفراد أو الشركات العملاء منهم وغير العملاء، إضافة إلى مد ساعات العمل بعدد 64 فرعًا من فروع البنك حتى الساعة السادسة مساءًا وذلك خلال الفترة من21-30 أبريل الجارى حتى تتفرغ هذه الفروع بعد مواعيد العمل الرسمية لتقديم خدمة تحصيل المدفوعات الضريبية دون مزاولة أية أعمال مصرفية أخرى.

يأتى ذلك عملا على تحقيق موسم ضريبى ناجح دون أدنى قدر من الزحام سواء بالفروع أو المأموريات، وروعى فى اختيار الفروع التى سيمتد العمل بها أن تغطى كافة المناطق الجغرافية بالجمهورية فضلا عن قربها من المأموريات الضريبية المعنية.

كان البنك الأهلى قد سبق له مد ساعات العمل خلال فترة ذروة تقديم الاقرارات الأولى فى الفترة من 24 إلى 31 مارس الماضى.

وأصدر البنك توجيهاته لكافة الفروع بإتباع التعليمات المنظمة للعمل بكل دقة بحيث يتم استلام المتحصلات الضريبية من الممولين أو من مندوبى المأموريات مهما بلغت قيمتها وتغذيتها من واقع البيانات المسجلة بما يضمن سلامة عملية التحصيل.

تهدف تلك الإجراءات إلى المساهمة فى تعظيم الحصيلة الضريبية والتى تنعكس بشكل إيجابى على قوة الاقتصاد القومى.