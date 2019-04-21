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البابا تواضروس عن تفجيرات سيريلانكا: نصلى لأسر الشهداء وشفاء المصابين

الأحد، 21 أبريل 2019 03:06 م
البابا تواضروس عن تفجيرات سيريلانكا: نصلى لأسر الشهداء وشفاء المصابين البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية
سارة علام
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أدانت الكنيسة القبطية المصرية الارثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى سلسلة التفجيرات التى وقعت بجزيرة سريلانكا اليوم وأسفرت استشهاد العشرات وإصابة مئات من المصلين والآمنين. 
 
واستنكرت الكنيسة فى بيان رسمى كل أنواع العنف ضد أى إنسان أيا ما كان معتقده أو جنسه أو جنسيته.
 
 وذكر البيان: نصلى من أجل أسر الشهداء الذين سفكت دماؤهم الزكية لكى يمنحهم الرب التعزية والصبر، كما تطلب من أجل الشفاء العاجل للمصابين، ونصلى من أجل عالمٍ خالٍ من الكراهية والعنف وأن يسود الحب والسلام كل ربوع المسكونة.
 
 

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