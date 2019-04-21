استمرار توافد أبناء الجالية المصرية بسويسرا للتصويت فى آخر أيام الاستفتاء

جنيف(أ ش أ)

استمر صباح اليوم الأحد، توافد أبناء الجالية المصرية فى جنيف والقطاع الفرنسى من سويسرا على مقر البعثة المصرية فى جنيف للادلاء باصواتهم على التعديلات الدستورية وذلك فى ثالث واخر أيام التصويت، حيث شهد مقر البعثة توافد مجموعات الشباب وكذلك العائلات للتصويت فى ظل الاجراءات المنظمة وعملية التنظيم التى سهلت التصويت والتى اشرف عليها السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم فى جنيف وريس البعثة واحمد ابراهيم قنصل مصر فى جنيف .

ايام التصويت الثلاث كانت قد شهدت اقبالا كبيرا من أبناء الجالية والذين توافدوا حاملين أعلام مصر ومؤكدين على أن مشاركتهم تأتى تلبية لنداء الوطن ومساهمة فى استقراره وتعزيز مسيرته نحو التنمية الشاملة ودعم الجهود فى مواجهة التحديات .

الجدير بالذكر أن عملية الاقتراع التى ستنتهى فى التاسعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلى فى جنيف سيليها عملية فرز الأصوات وإعداد المحضر الرسمى الخاص بالاعداد ونتائج التصويت والذى سيرسل الى اللجنة العليا المنظمة فى مصر .