الرئيسية أخبار عالمية ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 20 قتيلا و280 مصابا الأحد، 21 أبريل 2019 07:19 ص عناصر من شرطة سريلانكا بموقع الهجوم (رويترز) إضافة تعليق قال مدير مستشفى كولومبو الوطنى، أن تفجيرات سريلانكا أدت إلى مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة 280 شخصا. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. 80 مصابا على الأقل فى انفجارات سريلانكا شاهد..شرطة سريلانكا تتلف 770 كيلوجراما من الكوكايين تحت عدسات الإعلام رويترز: سريلانكا توقف واردات بودرة جونسون آند جونسون بيبي العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة