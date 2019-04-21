إقبال السيدات بدمياط وبنى سويف للاستفتاء على التعديلات الدستورية

دمياط - معتز الشربينى - بنى سويف - هانى فتحى

فتحت اللجان الانتخابية بدمياط أبوابها صباح اليوم لاستكمال أعمال التصويت على التعديلات الدستورية فى اليوم الثانى من أعمال التصويت.

وشهدت عدد من اللجان إقبالا ملحوظا من المترددين للتصويت وخاصة لجان السيدات، حيث شهدت لجنة 9 سيدات بمركز ومدينة فارسكور إقبالا من السيدات منذ صباح اليوم وقبل فتح باب التصويت.



السيدات بدمياط (2)

وشهدت لجان مدرستى اللوزى الثانوية سيدات ودمياط الثانوية العسكرية بدمياط رجال إقبالا ملحوظا على عملية التصويت.



السيدات بدمياط (1)

وفى بنى سويف، شهدت مدرسة النويشى الابتدائية بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف إقبالا من السيدات للتصويت على التعديلات الدستورية، كما شهدت القرية إقبالا شديدا أمس فى أول أيام الاقتراع.



بنى سويف

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.