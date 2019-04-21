أمن الدولة السعودى: مقتل 4 إرهابيين وإصابة 3 من رجال الأمن فى هجوم مركز مباحث الزلفى

الرياض (أ ش أ)

أكد المتحدث الرسمى لرئاسة أمن الدولة السعودى، أن الأجهزة الأمنية المختصة مازالت تباشر مهامها فى مركز مباحث محافظة الزلفى للتعامل ورفع الآثار الناجمة عن المواد المتفجرة التى كانت بحوزة الإرهابيين - الذين حاولوا استهداف المركز اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أخر المستجدات.

وقال المتحدث الرسمى لرئاسة أمن الدولة السعودى - وفقا لوكالة الأنباء السعودية /واس/ - إن الجهات الأمنية بالرئاسة أحبطت عند الساعة (9:49) من صباح اليوم هجوم مجموعة إرهابية مكونة من 4 عناصر على المركز، حيث تعاملت معهم القوات، ما أسفر عن مقتلهم جميعًا وإصابة 3 من رجال الأمن بإصابات طفيفة.

من جانبها أدانت وزارة الخارجية البحرينية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفى فى مدينة الرياض بالسعودية اليوم الأحد، مؤكدة تضامن البحرين التام مع السعودية ووقوفها معها ضد كل من يحاول استهداف أمنها أو يسعى لزعزعة السلم والاستقرار في أراضيها.

وأشادت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية /بنا/ - بقوات الأمن السعودى وإحباطها لهذا الهجوم الإرهابى الجبان، مشددة على دعم البحرين لكل ما تقوم به السعودية في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب على مختلف الأصعدة والمستويات.