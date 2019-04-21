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أكاذيب مفضوحة..كتائب الجماعة الإرهابية تواصل نشر صور مفبركة لتشويه الاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 05:28 م
أكاذيب مفضوحة..كتائب الجماعة الإرهابية تواصل نشر صور مفبركة لتشويه الاستفتاء الإخوان تزيف صور لتشويه الاستفتاء
كتب أمين صالح
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واصلت الكتائب الالكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية نشر صور مفبركة لتشويه الاستفتاء على الدستور، وتداولت صورة كاذبة لتوزيع عدد من المواد الغذائية على المواطنين تزعم أن القوات المسلحة توزع رشاوى انتخابية بهدف تضليل الرأى العام.

 

وبالعودة إلى الخبر الحقيقى تبين أنه خبر توزيع 9 آلاف كرتونة غذائية باستاد شبين الكوم بالمحلة تم نشره بتاريخ 3 يونيو 2018 فى حين تزعم الجماعة الإرهابية أن الجيش يوزع المواد الغذائية خلال التصويت على الاستفتاء حاليا.

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وتداولت الكتائب الالكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية صورة أخرى تزعم من خلالها أن حزب مستقبل وطن يوزع مواد غذائية كرشوة انتخابية وذلك فى إطار محاولاتها المستمرة لتضليل الرأى العام وتشويه صورة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

وبالنظر إلى حقيقة الخبر المنشور تبين أن الخبر تم نشره بتاريخ 22 يناير 2019 لحزب مستقبل وطن وذلك خلال قافلة بمحافظة مطروح لدعم مبادرة حياة كريمة.

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الاستفتاء على الدستور

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