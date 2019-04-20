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557 قاضيا للإشراف على الاستفتاء فى اللجان الفرعية بجنوب الشرقية

السبت، 20 أبريل 2019 06:00 ص
557 قاضيا للإشراف على الاستفتاء فى اللجان الفرعية بجنوب الشرقية صندوق انتخابات
الشرقية- فتحية الديب
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قال المستشار حامد سرحان، رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، لليوم السابع": إنه تم تكليف 557 قاضيا للإشراف على اللجان الفرعية بمراكز الجنوب، يعاونهم 3 آلاف من موفدى الهيئات القضائية والمحليات ومديريات الخدمات، والتأكيد على المشرفين فى عملية الاستفتاء بالالتزام بالمواعيد المحددة لفتح اللجان وغلقها ، وتقديم التيسيرات للمواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.
 
واستعدت محافظة الشرقية، لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى ستنطقل غدا، حيث تم إعداد 23 لجنة عامة 11 لجنة عامة بجنوب الشرقية و12 لجنة عامة بشمال الشرقية، و1159 لجنة فرعية بجنوب وشمال الشرقية، و1027 مركزا انتخابيا ، لاستقبال 4 ملايين و284 ألفا و983 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت.
 
 
 
 
 

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