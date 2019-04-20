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15 يونيو.. الحكم فى طعن حل حزب البناء والتنمية

السبت، 20 أبريل 2019 02:37 م
15 يونيو.. الحكم فى طعن حل حزب البناء والتنمية مجلس الدولة-أرشيفية
كتب ـ أحمد عبد الهادى
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قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة ، تاجيل نطق الحكم اداريا في طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله لجلسة 15يونيو المقبل.
 
 
وأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية ، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.
 
 
يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.
 
 
وأضافت اللجنة في مذكرتها قيام الحزب بانتخاب الإرهابي الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، بخاصة أن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية وهي القضية التي تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.
 
 
 

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