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وزير الصناعة يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية..ويؤكد: واجب وطنى

السبت، 20 أبريل 2019 10:59 ص
وزير الصناعة يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية..ويؤكد: واجب وطنى وزير الصناعة يدلى بصوته فى الاستفتاء
كتب إسلام سعيد
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أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن المشاركة الإيجابية بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، تمثل واجباً وطنياً، وتعزز خطى الدولة الثابتة نحو تحقيق الاستقرار الكامل، والتنمية الاقتصادية المنشودة، ووضع مصر بمكانتها الطبيعية على الخريطة العالمية.
 
وقال الوزير، إن مشاركة الشعب فى هذا الحدث القومى، يعكس مدى وعى الشعب، وحرصه على المشاركة فى رسم مستقبل وطنه، ومساندته للدولة، لاستكمال مشوار البناء والتنمية، للعبور بالوطن نحو مرحلة جديدة من النمو والأزدهار.
 
وأشار نصار خلال إدلاءه بصوته ، فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بكلية التربية للطفولة المبكرة، بالدقى، إلى أن التعديلات الدستورية الجديدة، تمثل خطوة هامة نحو استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، وخلق فرص عمل لائقة للشباب وتوفير حياة كريمة ترضى طموحات الشعب المصرى.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
 
وزير الصناعة -
وزير الصناعة -

وزير الصناعة في الاستفتاء
وزير الصناعة في الاستفتاء
 
وزير الصناعة يدلى بصوته
وزير الصناعة يدلى بصوته

وزير الصناعة
وزير الصناعة
 

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