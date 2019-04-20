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وزيرة الهجرة تشكر المصريين بعد الإقبال الكبير على الاستفتاء فى يومه الأول.. فيديو

السبت، 20 أبريل 2019 01:08 ص
وزيرة الهجرة تشكر المصريين بعد الإقبال الكبير على الاستفتاء فى يومه الأول.. فيديو نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب هيثم سلامة
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توجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالشكر للمواطنين المصريين بالخارج الذين حرصوا على المشاركة بالاستفتاء فى يومه الأول، مشيرة أنهم قدموا صورة مشرفة للوطنية والإيجابية، كما وجهت أيضًا تحية خاصة للمرأة المصرية بالخارج التى دائمًا تتقدم الصفوف وتحفز أفراد الأسرة وتدعم جهود التنمية.

 

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى رصد غرفة عمليات الوزارة مشاهد مشرفة من المواطنين في مختلف دول العالم وخاصة فى السعودية والكويت، وقدمت التحية للأسر المصرية بالخارج التى قطعت مسافات طويلة لتصل للمقار وتشارك بإيجابية فى العملية السياسية، رافعين الأعلام ومرددين الهتافات الوطنية.

وحذرت من الانسياق وراء الشائعات أو الحملات المغرضة للمقاطعة والتى رصدتها غرفة العمليات وتظهر فزع جماعات الشر من الصورة المشرفة لمشاركة المواطنين، مؤكدة  ثقتها أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدًا من التفاعل والمشاركة من جميع الفئات والأعمار فى مستقبل وطنهم مصر.


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