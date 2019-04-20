وزيرة الهجرة تشكر المصريين بعد الإقبال الكبير على الاستفتاء فى يومه الأول.. فيديو

كتب هيثم سلامة

توجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالشكر للمواطنين المصريين بالخارج الذين حرصوا على المشاركة بالاستفتاء فى يومه الأول، مشيرة أنهم قدموا صورة مشرفة للوطنية والإيجابية، كما وجهت أيضًا تحية خاصة للمرأة المصرية بالخارج التى دائمًا تتقدم الصفوف وتحفز أفراد الأسرة وتدعم جهود التنمية.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى رصد غرفة عمليات الوزارة مشاهد مشرفة من المواطنين في مختلف دول العالم وخاصة فى السعودية والكويت، وقدمت التحية للأسر المصرية بالخارج التى قطعت مسافات طويلة لتصل للمقار وتشارك بإيجابية فى العملية السياسية، رافعين الأعلام ومرددين الهتافات الوطنية.

جانب من كلمة معالي السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في ختام أول أيام #الاستفتاء على #التعديلات_الدستورية #اعمل_الصح pic.twitter.com/8ySyic12Up — وزارة الهجرة المصرية (@MOEMIGEGY) April 19, 2019

وحذرت من الانسياق وراء الشائعات أو الحملات المغرضة للمقاطعة والتى رصدتها غرفة العمليات وتظهر فزع جماعات الشر من الصورة المشرفة لمشاركة المواطنين، مؤكدة ثقتها أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدًا من التفاعل والمشاركة من جميع الفئات والأعمار فى مستقبل وطنهم مصر.