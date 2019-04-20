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نادى قضاة مجلس الدولة: انتهاء عمليات تسكين القضاة المشرفين على الاستفتاء

السبت، 20 أبريل 2019 12:18 ص
نادى قضاة مجلس الدولة: انتهاء عمليات تسكين القضاة المشرفين على الاستفتاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية - صورة أرشيفية
كتب محمد السيد
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أكدت غرفة عمليات نادى قضاة مجلس الدولة لمتابعة لأعضاء النادى المشاركين فى الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، أنها تابعت عملية سفر الزملاء للمحافظات.

 

وأضافت الغرفة فى بيان لها، أن النادى شارك فى تسهيل إجراءات السفر، وأن المستشار حمد توفيق عضو مجلس الإدارة تابع مع القضاة المشاركين فى الإشراف على الاستفتاء للاطمئنان على كل ترتيبات السفر.

 

ونوهت غرفة عمليات نادى قضاة مجلس الدولة، إلى أنها قامت بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى المحافظات لتأمين وصول قضاة مجلس الدولة لاستلام أوراق العملية الانتخابية، ثم الوصول لمحال إقامتهم فى هذه المحافظات، مشيرة إلى انتهاء عمليات تسكين القضاة أعضاء النادى على اللجان الفرعية واللجان العامة وفقاً لما قررته الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وأشارت غرفة العمليات إلى أنها فى انعقاد مستمر حتى انتهاء جميع القضاة من استلام أوراق العملية الانتخابية والتسكين فى محل الإقامة استعدادًا لبدء عملية التصويت اليوم، لافتة إلى أن تشكيل غرفة العمليات مشكلة من المستشار سمير يوسف البهى  رئيس مجلس الإدارة رئيسا للغرفة، المستشار أيمن عبد الفتاح حجاج  أمين الصندوق، والمستشار إيهاب نبيل إسماعيل  السكرتير العام.


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