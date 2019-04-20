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السبت، 20 أبريل 2019 03:54 م
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مواطنون يحملون صور الرئيس السيسي أمام لجان الاستفتاء بالوراق وبشتيل.. صور

السبت، 20 أبريل 2019 03:09 م
مواطنون يحملون صور الرئيس السيسي أمام لجان الاستفتاء بالوراق وبشتيل.. صور مواطنون يرفعون صور الرئيس أمام اللجان
كتب عز النوبى وأحمد عرفة ومحمود احمد عطا
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شهدت اللجان الفرعية بالوراق وبشتيل وأوسيم التابعة للجيزة، ظهر اليوم إقبالا كثيفا من قبل الناخبين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول للاستفتاء على الدستور، حاملين صور الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام اللجان والأعلام المصرية والرقص على الأغانى الوطنية، وسط تواجد مكثف من بعض الشباب أمام اللجان لمساعدة الناخبين على أماكن وأرقام اللجان.
 
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
صور الرئيس تتصدر المشهد أمام لجان الاستفتاء بالوراق وبشتيل (2)
صور الرئيس تتصدر المشهد أمام لجان الاستفتاء بالوراق وبشتيل (2)

صور الرئيس تتصدر المشهد أمام لجان الاستفتاء بالوراق وبشتيل (3)
صور الرئيس تتصدر المشهد أمام لجان الاستفتاء بالوراق وبشتيل 

صور الرئيس تتصدر المشهد أمام لجان الاستفتاء بالوراق وبشتيل (4)
صور الرئيس تتصدر المشهد أمام لجان الاستفتاء بالوراق وبشتيل (4)

صور الرئيس تتصدر المشهد أمام لجان الاستفتاء بالوراق وبشتيل (5)
صور الرئيس تتصدر المشهد أمام لجان الاستفتاء بالوراق وبشتيل (5)

صور الرئيس تتصدر المشهد أمام لجان الاستفتاء بالوراق وبشتيل (6)
صور الرئيس تتصدر المشهد أمام لجان الاستفتاء بالوراق وبشتيل

صور الرئيس تتصدر المشهد أمام لجان الاستفتاء بالوراق وبشتيل (7)
صور الرئيس تتصدر المشهد أمام لجان الاستفتاء بالوراق وبشتيل 

صور الرئيس تتصدر المشهد أمام لجان الاستفتاء بالوراق وبشتيل (1)
صور الرئيس تتصدر المشهد أمام لجان الاستفتاء بالوراق وبشتيل

 


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