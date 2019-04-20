مقتل مسلح في اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير

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أعلن مسئول بالجيش الهندى اليوم السبت أن مسلحا واحدا لقي مصرعه إثر اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن فى مقاطعة بارامولا بالشطر الهندى من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن المسئول - الذي لم يكشف عن هويته - قوله انه تم العثور على بعض الأسلحة والمخازن في موقع الاشتباكات، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما أراضيها ليصبح هناك شطران، هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".