معاون وزير التموين يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب مدحت وهبة

أدلى وائل عباس معاون وزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار واللوجيستيات بصوته بمقر اللجنة الانتخابية رقم 9 بمدرسة ابن خلدون الابتدائية بالزيتون، فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ،مؤكدا ان المشاركة واجب وطنى، كما انها أمانة فى أعناقنا تجاه الوطن وتقدمة .

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.