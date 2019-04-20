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مصرع 11 شخصا وإصابة 29 آخرين إثر انقلاب حافلة فى كازاخستان

السبت، 20 أبريل 2019 09:54 ص
مصرع 11 شخصا وإصابة 29 آخرين إثر انقلاب حافلة فى كازاخستان انقلاب حافلة ـ صورة أرشيفية
أستانة (أ ش أ)
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لقى ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم وأصيب 29 آخرون جراء انقلاب حافلة ركاب على الطريق السريع فى كازاخستان.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكازاخية عن المكتب الصحفى لوزارة الشؤون الداخلية فى كازاخستان، فى بيان، "نحو الساعة الخامسة صباحا من اليوم، انقلبت حافلة ركاب على الطريق السريع فى كازاخستان تفاديا لحادث اصطدام وقع أثناء مرورها بين سيارة وشاحنة كانت متوقفة بجانب الطريق على بعد 181 كم من طريق ألماتى-طشقند السريع".

وأدى الحادث إلى مصرع 8 أشخاص بشكل فورى، بينما تم نقل 32 آخرين إلى المستشفيات القريبة حيث توفى 3 آخرون متأثرين بجروحهم الخطيرة.. وبدأت السلطات التحقيق فى هذا الحادث الأليم.

 


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انقلاب حافله

انقلاب حافله فى كازاخستان




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