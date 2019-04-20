video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 10:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع طفلين بحريق شقة بالقناطر الخيرية

السبت، 20 أبريل 2019 10:23 ص
مصرع طفلين بحريق شقة بالقناطر الخيرية حريق شقه -ارشيفية
القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق
لقى طفلان مصرعهما، إثر حريق بشقة بقرية أجهور الصغري التابعة لمدينة القناطر الخيرية ، اثناء خروج والدتهما لشراء متطلبات المنزل اشتعلت النيران بالشقة مما أدى إلى مصرع الطفلين، وتم نقلهما لمستشفي القناطر الخيرية العام وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بشقه بناحية اجهور الصغري التابعة لمدينة القناطر الخيرية ، علي الفور انتقل المقدم احمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع ب 5سيارات إسعاف وتم السيطرة على الحريق الذى نتج عنه وفاه طفلين وتم نقلهما لمستشفي القناطر الخيرية العام وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مصر الجديدة دون إصابات

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

اخبار الحوادث




لا تفوتك
على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة