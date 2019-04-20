مصرع طفلين بحريق شقة بالقناطر الخيرية

القليوبية-نيفين طه

لقى طفلان مصرعهما، إثر حريق بشقة بقرية أجهور الصغري التابعة لمدينة القناطر الخيرية ، اثناء خروج والدتهما لشراء متطلبات المنزل اشتعلت النيران بالشقة مما أدى إلى مصرع الطفلين، وتم نقلهما لمستشفي القناطر الخيرية العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بشقه بناحية اجهور الصغري التابعة لمدينة القناطر الخيرية ، علي الفور انتقل المقدم احمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع ب 5سيارات إسعاف وتم السيطرة على الحريق الذى نتج عنه وفاه طفلين وتم نقلهما لمستشفي القناطر الخيرية العام وتولت النيابة التحقيق.