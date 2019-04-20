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مسيرة لأسر الشهداء بالدقهلية لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء

السبت، 20 أبريل 2019 03:54 م
مسيرة لأسر الشهداء بالدقهلية لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء مسيرة أسر الشهداء بالدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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نظم أهالى وأبناء أسر الشهداء للشرطة والقوات المسلحة بمحافظة الدقهلية مسيرة من أمام مدرسة أحمد زويل بحى شرق بمدينة المنصورة لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وحمل المشاركون فى المسيرة لافتات عليها صور الشهداء، وطالب الجميع بالنزول للتصويت والمشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

يذكر أن محافظة الدقهلية بها 4 ملايين و245 ألفا و249 صوتا، مقسمين على 23 لجنة عامة و790 مركزا انتخابيا و992 لجنة فرعية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

مسيرة أسر الشهداء بالدقهلية (1)
 
مسيرة أسر الشهداء بالدقهلية (2)
 
مسيرة أسر الشهداء بالدقهلية (3)
 
مسيرة أسر الشهداء بالدقهلية (4)
 
مسيرة أسر الشهداء بالدقهلية (5)
 

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