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مسن للشباب بأسوان: بطلوا قعدة فى البيت البلد محتاجلكم

السبت، 20 أبريل 2019 10:07 ص
مسن للشباب بأسوان: بطلوا قعدة فى البيت البلد محتاجلكم مسن بعد التصويت فى الاستفتاء
أسوان - ندى سليم و عبد الله صلاح
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انطلق ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظة أسوان، وسط تأمينات مشددة من قبل رجال الشرطة، حيث تمركزت عدد من سيارات الشرطة بجانب كل لجنة لتأمين الناخبين فضلا عن توافر سيارات الإسعاف تجنبا لحدوث أى طوارئ. 
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وتوافد الناخبين فى الساعات الأولى على اللجان الانتخابية بوسط مدينة أسوان، ومن جانبه قال الناخب محمد عبد الله، موظف على المعاش، حرصت على المشاركة من أول لحظة من أجل مستقبل بلدى ولأن هذه التعديلات تصب فى صالحنا بعد أن ساد الأمن والأمان بعد فترة دقيقة. 
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بينما أكد الناخب عبد المنعم أحمد، 70 عاما، المشاركة واجب وطنى ولابد على الكل أن يشارك لأن البلد تخطو على المسار الصحيح ويكفى المشروعات الصناعية والزراعية وأن فى أسوان أكبر محطة للطاقة الشمسية بالعالم. 
 
فى حين أوضح صلاح عبد السميع 58 عاما قائلا الكل لابد أن يشارك، كما وجه الناخب حكيم عبد السيد، 70 عاما، رسالة إلى الشباب قائلا : شاركم وبلاش قعدة فى البيت البلد محتاجلكم. 
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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
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ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
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